Новости версия для печати Уголовное дело – за невыплату зарплаты В отношении руководителя одного из орловских предприятий возбуждено уголовное дело.



Как сообщает сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, руководитель организации не просто не выплачивал задолженность, но даже пытался открыть новый расчетный счет. Итог - уголовное дело, которое вскоре будет направлено в суд. Работодатели стараются всё больше «на месте» урегулировать подобные споры. За прошлый год – в областном суде рассмотрели 573 дела о взыскании невыплаченной заработной платы. По сравнению с 2017 годом эта цифра упала на 44%. Таких дел было больше тысячи, сообщает сайт Орловского областного суда.





Татьяна Напольских

26 февраля 2019 года







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