В Следственном Комитете России работает специальная телефонная линия, организованная для приема сообщений о давлении на бизнес

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вторник
26.02.2019
10:12:02
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В Следственном Комитете России работает специальная телефонная линия, организованная для приема сообщений о давлении на бизнесСвоя линия есть и в Орловской области.
По московскому телефону - 8 (495) 986-78-18 - можно записаться на личный прием к председателю Следственного Комитета страны, если это касается расследования дела о преступлении в сфере предпринимательской деятельности. Обещано оперативное рассмотрение всех звонков, сообщает сайт СК РФ по Орловской области.
В нашем регионе также работает круглосуточный номер, по которому можно рассказать о давлении на бизнес - 8-920-800-54-50.
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