Новости версия для печати В Следственном Комитете России работает специальная телефонная линия, организованная для приема сообщений о давлении на бизнес Своя линия есть и в Орловской области.



8 (495) 986-78-18 - можно записаться на личный прием к председателю Следственного Комитета страны, если это касается расследования дела о преступлении в сфере предпринимательской деятельности. Обещано оперативное рассмотрение всех звонков, По московскому телефону -- можно записаться на личный прием к председателю Следственного Комитета страны, если это касается расследования дела о преступлении в сфере предпринимательской деятельности. Обещано оперативное рассмотрение всех звонков, сообщает сайт СК РФ по Орловской области. В нашем регионе также работает круглосуточный номер, по которому можно рассказать о давлении на бизнес - 8-920-800-54-50.





Татьяна Напольских

26 февраля 2019 года







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