Новости версия для печати У орловской молодежи есть возможность выразить свою благодарность героям Стартовал областной конкурс видеосюжетов «Героям – честь!».



Конкурсные материалы должны быть посвящены родственникам или знакомым участникам Великой Отечественной войны или других вооруженных конфликтов. Работы принимают до 20 апреля, а итоги подведут накануне Дня Победы - 8 мая.



Организаторами конкурса являются: БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» и Управление профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области.

ПОЛОЖЕНИЕ об открытом областном патриотическом конкурсе видеосюжетов «Героям – честь!»





Татьяна Напольских

26 февраля 2019 года







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