Новости версия для печати В Орловской области прошло «Снежное родео» Так были названы гоночные заезды на снегоходах.



Формат соревнований представлял собой парную гонку, состоящую из двух кругов – большого и малого. Победителем признавался участник, показавший лучшее время в одной из попыток. Заезды проходили в трех классах. В двух зачетах учитывался объем двигателей, третий класс именовался свободным. Лучшими во всех классах стали гонщики из Орловской области. Кроме местных спортсменов в заездах приняли участие экстремалы из Москвы и Тулы.





Анастасия Дорохова

26 февраля 2019 года







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