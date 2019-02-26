Новости версия для печати В Орле продолжается серия отборочных турниров на финалы «Золотой шайбы» Сейчас в нашем городе проходят соревнования в трех возрастных группах. Сегодня - очередная встреча.



Сегодня на льду сойдутся самые юные участники турнира - команды игроков 2010-2011 годов рождения. В 14 часов на корте «Ледовой Арены» на Наугорском шоссе встретятся хоккеисты «Молнии» и команда «Орел-Алроса». Всего в турнире принимает участие три команды. Путевку на всероссийский финал оспаривает также команда «Крылья». Отметим, что параллельно с этим турниром проходят соревнования команд игроков 2004-2005 годов рождения.





Анастасия Дорохова

26 февраля 2019 года







На главную страницу





