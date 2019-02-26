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вторник
26.02.2019
17:51:28
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В Орле продолжается серия отборочных турниров на финалы «Золотой шайбы»Сейчас в нашем городе проходят соревнования в трех возрастных группах. Сегодня - очередная встреча.
Сегодня на льду сойдутся самые юные участники турнира - команды игроков 2010-2011 годов рождения. В 14 часов на корте «Ледовой Арены» на Наугорском шоссе встретятся хоккеисты «Молнии» и команда «Орел-Алроса». Всего в турнире принимает участие три команды. Путевку на всероссийский финал оспаривает также команда «Крылья». Отметим, что параллельно с этим турниром проходят соревнования команд игроков 2004-2005 годов рождения.
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