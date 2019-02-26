Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В Орле новый цех экстракции позволит устранить запах масла. По крайней мере, так обещают специалисты.

- ЕГЭ по-взрослому. Сегодня правила русского языка вспоминали родители будущих выпускников.

- «Сирийский перелом» увидели больше пяти тысяч жителей и гостей нашего города. Спецпоезд с военной техникой на несколько часов остановился на орловском перроне.

- Осторожно! Мошенники! Полицейские призывают не терять бдительность.



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Вести-Орёл

25 февраля 2019 года







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