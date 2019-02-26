Новости версия для печати Застройщики больше не смогут напрямую привлекать средства дольщиков В строительном законодательстве произошли изменения. Ситуацию в строительной отрасли Орловщины обсудили на совещании у губернатора.



Деньги покупатели будут передавать в банк на особый счёт, а строитель будет работать за свой счёт или на кредит того же банка. Средства дольщиков застройщик получит только после сдачи нового дома. Если же строительная компания свои обязательства не выполнит - вкладчикам просто вернут их деньги. Правда, в конечном итоге банковские гарантии могут поднять цены на жильё. По подсчётам Минфина - до 8%. Застройщики отмечают, что будет больше. И не только из-за новой схемы работы. Об этом говорили на совещании, посвященном вопросу стимулирования строительного рынка Орловской области.

Юрий Волков, председатель совета директоров строительной компании: «У нас в регионе маржинальность проекта предельно низкая. Рост цены квадратного метра ограничен платежеспособным спросом и высокой ставкой ипотеки. Снижение себестоимости сегодня себя исчерпало. Скорее наоборот - только повышение ставки НДС приводит к повышению стоимости материалов и услуг до пяти-шести процентов. Имеется в виду повышение НДС с 18% до 20%». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нет ни одной неважной составляющей. То есть, с точки зрения развития городской территории и административных центров районов, мы о них в большей степени говорим, - это создание комфортной, доступной среды, работа строительных организаций на высоком уровне, и выполнение по квадратным метрам показателей».





Антон Киселёв

26 февраля 2019 года







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