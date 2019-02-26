Новости версия для печати В Орле открылась уникальная выставки «Автомобили - какими они были...» Выставка открылась в научной библиотеке ОГУ им. Тургенева. На ней представлены авторские работы профессора кафедры живописи Сергея Новикова - 17 деревянных моделей старинных автомобилей, а также карет и других средств передвижения XIX и начала XX века.



Кареты, брички, фаэтоны и первые автомобили. Все модели выполненны в масштабе 1:10. Толчком к созданию коллекции послужила старинная открытка с изображением доджа 1915 года.

Сергей Новиков, доктор педагогических наук, профессор ОГУ им. И.С.Тургенева: «Эта открытка меня заинтересовала, она была рисованная. Решил попробовать - а можно ли ее сделать в дереве». Так стали появляться новые модели: от карет 1800 года до паккарда 1915. При создании автор руководствовался картинками и схемами из старинных книг об автомобилях. А заодно изучал историю их возникновения и принцип передвижения.



Древесина в качестве материала выбрана не случайно. Первые автомобили, как и самолеты, были деревянные. Да и Новиков с раннего детства был увлечен вырезанием по дереву. Очень привлекала работа с мягким, теплым и ароматным материалом. Эта техника в его профессиональной деятельности стала ведущей. Деревянная посуда, шкатулки, макеты храмов, мебель и другие предметы интерьера украшают многие дома. Руками Новикова сделан и иконостас в Спасском-Лутовинове, где, кстати, его прапрадед был первым учителем в открытой Тургеневом школе. А только из дипломных работ его студентов, накопленных за 50 лет, можно открыть самостоятельных музей. Правда, автомобилей там пока нет.



Выставка сразу привлекла внимание студентов, особенно мужского пола. Какому парню не интересно взглянуть на первые модели «Мерседесов,» «Роллс-ройсов», посмотреть на «Олдсмобил» начала 20 века. Жаль, что прокатиться на этом транспорте невозможно.









Татьяна Тимохина

26 февраля 2019 года







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