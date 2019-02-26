Впервые после реконструкции в орловском Академическом театре прошли пожарно-тактические учения

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вторник
26.02.2019
17:50:58
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Впервые после реконструкции в орловском Академическом театре прошли пожарно-тактические ученияЭту «премьеру» все экстренные службы и работники театра отработали на «отлично».
По замыслу учений, очаг возгорания находился под сценой. Огонь распространился на 150 квадратных метров. Задача - провести эвакуацию людей и опустить противопожарный занавес. Действия служб экстренного реагирования координировал штаб. Участие принимали и сотрудники театра. Во время учений была проверена работа источников противопожарного водоснабжения, пути и подъезды к зданию и возможность эвакуации людей.
Объектам, где проходят культурно-массовые мероприятия, уделяется особое внимание. Ведь от оперативности и слаженности действий всех служб зависят жизни сотен людей.
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