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Впервые после реконструкции в орловском Академическом театре прошли пожарно-тактические учения

По замыслу учений, очаг возгорания находился под сценой. Огонь распространился на 150 квадратных метров. Задача - провести эвакуацию людей и опустить противопожарный занавес. Действия служб экстренного реагирования координировал штаб. Участие принимали и сотрудники театра. Во время учений была проверена работа источников противопожарного водоснабжения, пути и подъезды к зданию и возможность эвакуации людей.

Объектам, где проходят культурно-массовые мероприятия, уделяется особое внимание. Ведь от оперативности и слаженности действий всех служб зависят жизни сотен людей.