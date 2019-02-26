Новости версия для печати Губернатор раскритиковал работу по уборке снега в Орле этой зимой Привести областной центр в порядок не помогла даже новая техника «Спецавтобазы» и «Дорожной службы».



В первую очередь нарекания со стороны главы региона вызвала уборка проездов между орловскими дворами. Большинство жалоб пришлось на январские снегопады, когда сотни орловских автомобилистов не смогли выехать из собственных дворов. Тогда городская администрация решила пересчитать все подобные участки. Список межквартальных проездов, где нужно убирать снег, пополнился почти на сотню. Меньше всего обращений, хотя и их было достаточно, поступило от граждан на дороги Орла. А вот состояние тротуаров глава региона назвал катастрофическим.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Даже по статистике, казалось бы, не имеющей отношения к этой деятельности, у нас до ста человек в травмпункт приходит в день. Это просто катастрофа. И я не сторонник замалчивать эту ситуацию - это результат работы по тротуарам». Как сообщил глава администрации г. Орла Александр Муромский, этой зимой в общей сложности на улицы, тротуары и проезды к домам ушло 12 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «С учетом погодных перепадов особое внимание уделяется обработке песко-соляной смесью тротуаров и проезжей части у социальных учреждений».





Антон Киселёв

26 февраля 2019 года







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