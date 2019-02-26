Новости версия для печати Сельские педагоги Орловщины ждут реализацию программы «Земский учитель» Делом всей своей жизни они выбрали учить детей. Они не сомневаются в том, что сделали правильный выбор - несмотря на ответственную работу и заработную плату, которая оставляет желать лучшего.



Молодой ли ты специалист или с многолетним стажем, оплата труда педагогов - вопрос больной.

Елена Савляк, директор Больше-Сотниковской средней образовательной школы: «Базовая ставка в Орловской области у сельского учителя - 5 200 рублей, 11 000 - ставка учительская, и если учитель при 32-35 часах получает от 16 до 22 тысячи, это крайне мало. Естественно, мы берем большое количество часов для того, чтобы хотя бы несколько поднять свою зарплату». В ежегодном послании федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин предложил запустить в 2020 году программу «Земский учитель». По этой программе единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые изъявят желание работать на селе. Одним из инициаторов этой программы стала Орловская область.



Какие изменения принесет «Земский учитель» - покажет время. Ну а пока те, кто жизнь свою посвящают детям, спешат в класс, - чтобы «сеять разумное, доброе, вечное».





Юлия Опанасюк

26 февраля 2019 года







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