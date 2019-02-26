В Орле зоозащитники просят изменить условия конкурса по отлову бездомных животных

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вторник
26.02.2019
17:51:08
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В Орле зоозащитники просят изменить условия конкурса по отлову бездомных животныхСегодня в Орловском ГАУ обсуждали злободневный вопрос - что делать с бездомными животными. За круглый стол сели представители власти, общественники, волонтеры и зоозащитники.
За круглым столом речь шла о новом федеральном законе, регулирующем обращение с бездомными животными. Со всеми поправками он вступит в силу в 2020 году. Но как он будет реализован, пока не ясно. В Орле нет достойного приюта, лишь небольшой в Звягинках, рассчитанный на полсотни особей. Остальное - частные пункты передержки, которые существуют за счет волонтеров.
Зоозащитники требуют отменить результаты тендера на отлов более 1000 бездомных животных, поскольку после отлова их намерены подвергнуть эвтаназии. Борцы за права животных настаивают, что необходимо внести в условия конкурса изменения и вместо усыпления делать стерилизацию.
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