Новости версия для печати Концерт на почте На орловском Главпочтамте письма отправляют под музыкальное сопровождение.



Музыкальные встречи «До востребования» - это социально культурный проект, который совместно проводят центр народного творчества и управление федеральной почтовой связи Орловской области. Уже второй месяц в здании Главпочтамта выступают музыкальные коллективы. Попасть на почту в такой мелодичный день и необычно, и интересно.



В этот раз письма, открытки и бандероли отправлялись во все части света под пение коллектива «Светозары». В репертуаре казачьи песни, страдания, народные игры. Эффект звучания усиливает необычная акустика здания.

Сергей Федорин, художественный руководитель областного центра народного творчества: «Мы показываем фольклорные песни Орловской области, фольклорные игры. Мы хотим донести до зрителей тот материал, который исконно был на Орловщине».





Эва Стасюлевич

26 февраля 2019 года







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