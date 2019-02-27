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В Орле в зону весеннего подтопления могут попасть 35 улиц

МЧС советует приготовиться.

МЧС рекомендует жителям заранее принять некоторые меры предосторожности: если в доме есть лежачий больной, его стоит перевести в пункт временного размещения. Документы и ценности уложить в непромокаемые пакеты, создать 2-3-дневнй запас продуктов питания и питьевой воды. По возможности переместить имущество из подвальных помещений и цокольных этажей. Проверить работоспособность радио и телевизора.
 
Также стоит застраховать дом, постройки и имущество.

По вопросам оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, и нарушение условий жизнедеятельности обращаться по телефонам: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93 (МКУ «ЕДДС города Орла), 01 или 101 (Единая служба спасения), 112 (сотовый оператор).

Перечень улиц и домов, попадающих в зону паводкового затопления при подъёме воды на уровень 8,66 м

Железнодорожный район
1
ул. Молодежная, 1а, 1в, 1, 13, 19, 21, 3, 5
 
2
ул. Н. Дубровинского, 94, 96, 32, 34, 46
 
3
Ул. Новосильская, 2
 
4
Ул. Революции, 11
 
5
ул. Русанова, 1, 3
 
Заводской район
1
ул. Скульптурная, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 39, 41, 43, 45, 47
 
2
пер. Скульптурный, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 20
 
3
ул. Линейная, 1, 3, 3а,
 
4
ул. Заводская, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 53а, 53, 55, 57, 57а, 59, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50,
 
5
пер.Городской, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 23, 25, 27, 34,
 
6
Левый берег р. Оки, 27, 43, 51
 
7
пер. Равнинный, 1,2,3,14
 
8
Пер. Проходной, 1, 2, 9, 9а, 11, 13
 
9
Пер. Заливной, 2, 7, 9, 11, 14, 18
 
10
пер.Лебединый, 3, 4, 6
 
11
ул. Преображенского, 12, 13, 16, 18, 20, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 34
 
12
ул. Пойменная, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33,34,35,36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
 
13
ул. Радужная, 1, 16, 38
 
14
ул. Кривцова, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
 
15
ул. Трубина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
 
16
ул. Отрадная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17
 
17
ул. Приокская, 12
 
18
ул. 2-я Пушкарная, 1, 3, 5, 6а,
 
19
Наб. Есенина, 1, 2, 3, 5,
 
20
пер. Приокский, 40,42,44, 46
 
21
Пер. Половецкий, 44, 46
 
22
Ул. Нормандия Неман, 101
 
23
Пер.Преображенский, 8, 10, 10/1, 12,
 
24
1- Пушкарная, 2, 4
 
25
2 Пушкарная, 1, 6б
 
Советский район
1
ул. Береговая 36, 38, 42, 33, 33а, 35
 
2
ул. Колпакчи, 45, 45а, 49, 53б, 57, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64/1, 66а, 66, 68,
 
3
пер. Костомаровский, 4, 6, 8, 8а, 16
 
4
ул. Левый берег Оки, 105,109, 111, 111а
 
5
Ул. 7-е Ноября, д. 3/5
 



Мария Семак
27 февраля 2019 года

 


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