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Орловщина выздоравливает от гриппа и ОРВИ

Для сравнения – в середине февраля доктора приняли больше шесть тысяч пациентов. Половина заболевших – дети в возрасте до 14 лет и в некоторых школах региона еще действуют ограничительные мероприятия.

Роспотребнадзор напоминает, горячая линия по вопросам гриппа и простуды продлена до 10 марта.



Телефоны горячей линии: 8 (4862) 42-91-82; 41-53 -11.