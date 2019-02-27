Новости версия для печати Около трехсот орловских сирот ждут получения законных квартир В этом году на решение этого вопроса выделено почти 140 миллионов рублей.



На данный момент в очереди на получении жилплощади находятся 227 человек, почти 90 человек ждут исполнения судебного решения, принятого в их пользу. Отмечается, что за прошлый год отметили новоселье 76 сирот.





Вести-Орёл

27 февраля 2019 года







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