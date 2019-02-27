Новости версия для печати Теперь бесплатные компьютерные курсы доступны не только для пенсионеров На компьютерные курсы приглашают и граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщают в орловском отделении Пенсионного фонда.



Записаться на занятия можно по телефонам 47-16-22, 72-92-33 и 72-92-77. Студенты «золотого возраста» учатся уверенно владеть компьютером, пользоваться Интернетом, осваивают полезные электронные ресурсы, с помощью которых можно получить услуги разных ведомств. Всего в минувшем месяце в регионе работало больше 20 учебных площадок.





Мария Семак

27 февраля 2019 года







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