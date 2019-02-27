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Росгвардия принимает новобранцев

Соискателями могут быть граждане России в возрасте до 35 лет с хорошим здоровьем, оконченным средним образованием, отметкой о прохождении срочной воинской службы и без криминального прошлого.

Граждане, которые желают связать свою судьбу со службой вневедомственной охраны, могут обращаться по телефону 43-45-00 либо по адресу: город Орел, улица Горького, 47 «З» .