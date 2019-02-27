Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Миллион и соцподдержка. В сёлах ждут учителей.

- Человек собаке - кто? О дружбе и новом тендере на отлов бродячих четвероногих говорили сегодня за круглым столом.

- Грипп отступает. Санитарные врачи фиксируют снижение заболеваемости.

- Дому писателя Леонида Андреева исполнилось 145 лет.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

26 февраля 2019 года







На главную страницу





