Новости версия для печати Юные орловские гандболисты успешно выступили на домашнем межрегиональном турнире Соревнования с участием гостей из Чехова, Видного, Железнодорожного и Белгорода состоялись в праздничные выходные.



Всего в турнире приняли участие шесть команд игроков 2007 года рождения, две из которых представили Орел. Первый раунд соревнований представлял собой круговую систему, судьба медали решалась в матчах плей-офф.



Бронзовые медали разыграла сборная орловского Городского спортивно-оздоровительного центра и команды города Видного. В итоге победа осталась за хозяевами площадки. Золотые медали соревнований отправились в Белгород. В финале команда этого города обыграла сборную орловского ДЮСШ№4 со счетом 23:18.





Анастасия Дорохова

27 февраля 2019 года







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