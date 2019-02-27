Юные орловские гандболисты успешно выступили на домашнем межрегиональном турнире

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среда
27.02.2019
13:58:09
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Юные орловские гандболисты успешно выступили на домашнем межрегиональном турниреСоревнования с участием гостей из Чехова, Видного, Железнодорожного и Белгорода состоялись в праздничные выходные.
Всего в турнире приняли участие шесть команд игроков 2007 года рождения, две из которых представили Орел. Первый раунд соревнований представлял собой круговую систему, судьба медали решалась в матчах плей-офф.
Бронзовые медали разыграла сборная орловского Городского спортивно-оздоровительного центра и команды города Видного. В итоге победа осталась за хозяевами площадки. Золотые медали соревнований отправились в Белгород. В финале команда этого города обыграла сборную орловского ДЮСШ№4 со счетом 23:18.
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