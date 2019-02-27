Новости версия для печати Сборная Орловской области выиграла командный зачет Второй лиги Первенства России по легкой атлетике Соревнования среди юниоров в возрасте до 23 лет состоялись в Санкт-Петербурге. По итогам национального турнира в активе нашей команды две медали. Еще два спортсмена попали в ТОП-10 лучших легкоатлетов страны.



Артем Молотков в тройном прыжке стал серебряным призером Первенства с результатом 15,88 м. Никита Калганов выиграл бронзу на дистанции в 1500 м с личным рекордом 3:50,86. Отметим, что победителю Первенства России наш спортсмен проиграл всего 0,08 с.



Тимофей Голоктионов вошел в пятерку сильнейших бегунов на дистанции 3000 м с личным рекордом 8:16,79. Отметим, что спортсмен улучшил свое прошлое время на 14 секунд. Екатерина Нилова в финале бега на 60 м заняла шестое место с результатом 7,69 с. В беге на 200 м в рамках Всероссийских соревнований ею был показан результат 25,01 с, что позволило занять высокое девятое место среди более чем 50 участниц.



Итогом выступления сборной команды Орловской области стало первое общекомандное

место (69 очков) среди 18 команд во Второй лиге, что дает право перейти на следующий зимний сезон в Первую лигу.





Анастасия Дорохова

27 февраля 2019 года







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