Новости версия для печати В хоккей играют настоящие мужчины! Известный далеко за пределами Орла хирург Алексей Аболмасов проводит все свое свободное время с клюшкой и шайбой.



Некачественные шнурки на хоккейных ботинках могут привести к травмам. Поэтому процесс их завязывания перед матчем - дело ответственное. О том, что себя нужно беречь, нападающий «Ледовой Арены» Алексей Аболмасов знает гораздо лучше партнеров по команде. Известный далеко за пределами Орла хирург из 50 лет жизни более 40 провел на льду с клюшкой и шайбой.

Алексей Аболмасов, хирург, нападающий ХК «Ледовая Арена»: «Я прошел все стадии. Играл за школу, за город, за область. Потом, когда выбрал себе специальность, связал жизнь свою с медициной, поступил в Смоленский институт и там нашел команду». Не отпустил хоккей Алексея Аболмасова и после начала работы врачом. Как говорит он сам, лидерство у хирургического стола порой мешало игре.

Алексей Аболмасов, хирург, нападающий ХК «Ледовая Арена»: «Было очень тяжело особенно поначалу, когда был молодой. Жалко было расставаться с шайбой, честно скажу». Но он научился делить себя. Алексей Аболмасов стал полноценным командным игроком, оставаясь при этом единоличным лидером за хирургическим столом. Игроки «Ледовой Арены» отмечают его универсальность: он и сам забросить шайбу может и не жадничает отдать ее партнеру.

Владислав Симонов, нападающий ХК «Ледовая Арена»: «С Алексеем играть отлично, он ведущий игрок у нас в Ночной Лиге после 40. Он и отдает и забивает. Отличный партнер!». В составе «Ледовой Арены» есть люди, прошедшие профессиональную школу, есть и те, кто пришел в команду «с речки». Разные люди за пределами площадки - на льду они становятся единым целом, командой, ответственной и переживающей за результат.



Впереди у «Ледовой Арены» два месяца для подготовки к фестивалю Ночной лиги в Сочи. Цель игроков – достойно представить там Орловскую область. И показать, что любовь к игре одна из самых эффективных мотиваций для достижения нужного результата.





Анастасия Дорохова

27 февраля 2019 года







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