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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП

Из них три ДТП с пострадавшими, в результате которых пять человек получили телесные повреждения, среди них четверо детей.

26 февраля в 07:20 водитель т/с «Фольксваген САRАVЕLLЕ» двигался по межквартальному проезду и в районе дома № 21 по ул. Герцена не учел дорожные условия и допустил наезд на препятствие (опору моста). Около 22 часов из областной больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился пассажир «Фольксвагена» - мальчик 2012 г.р., который по предварительным данным находился на заднем пассажирском сидении автомобиля и не был пристёгнут штатным ремнем безопасности. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

26 февраля в 07:40 женщина-водитель т/с «Фольксваген Гольф» двигалась по ул. Тургенева, и в районе дома № 40 произошло столкновение с т/с «ПАЗ-32054-07», который двигался впереди попутно. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир «Фольксвагена» - мальчик 2013 г.р., который находился на заднем сиденье в специальном детском удерживающем устройстве. С места ДТП ребенок был доставлен в больницу, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. Позже в больницу за медицинской помощью обратились два подростка 16 и 17 лет - пассажиры автобуса «ПАЗ-32054-07». Одному из них назначено амбулаторное лечение.

26 февраля в 08:40 водитель т/с «МАЗ» следовал по автодороге Орел – Тамбов. В районе 3 км не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Королла», который следовал в попутном направлении, с последующим столкновением «Тойоты» с автобусом «ЛИАЗ», который также следовал впереди попутно. В 17:10 из ООКБ поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель «Тойоты», пострадавший был госпитализирован.


Орловское Информбюро
27 февраля 2019 года

 


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