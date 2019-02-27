Новости версия для печати Назначен новый глава Орловской митрополии Священный Синод выразил благодарность митрополиту Антонию за Архипастырские труды на Орловской земле и назначил нового главу митрополии.



На состоявшемся 26 февраля в Москве заседании Священного Синода Русской Православной Церкви принято решение о назначении нового главы Орловской митрополии. «Повторно рассматривая прошение о почислении на покой митрополита Орловского и Болховского Антония, поданное им в связи с достижением 75-летия, Священный Синод решил прошение удовлетворить, выразив сердечную благодарность митрополиту Антонию за многолетнее архипастырское служение в епархиях Русской Православной Церкви», — отметил председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда.



Служение Архипастыря «отмечено многократным увеличением приходов и духовенства, строительством храмов, заботой о приходах и монастырях, плодотворным взаимодействием с региональными властями и общественными объединениями», сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.



Новым управляющим Орловской митрополией назначен митрополит Мурманский Симон.







Биографическая справка

Высокопреосвященнейший митрополит Симон родился 14 ноября 1949 г. в с. Крюково Полтавской обл. Украины в семье военнослужащего. В 1967 г. окончил среднюю школу, работал на Полтавском комбинате строительных материалов, в 1968-1970 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1971 г. поступил в Полтавский медицинский стоматологический институт, затем перешел в Куйбышевский медицинский институт, который окончил в 1977 г. В 1977-1979 гг. работал военным врачом воинской части г. Черняховска Калининградской обл., в 1979 г. уволился в запас, работал врачом-терапевтом в поликлинике г. Куйбышева. В 1980 г. поступил в Московскую духовную семинарию, в 1983 г. — в Московскую духовную академию. 2 декабря 1983 г. пострижен в монашество, 8 января 1984 г. рукоположен во иеродиакона, 15 февраля — во иеромонаха. В 1987 г. окончил МДА со степенью кандидата богословия и в том же году назначен настоятелем Петропавловского храма в Самаре. В 1988 г. возведен в сан игумена. В 1990 г. назначен благочинным 2-го округа Куйбышевской епархии, возведен в сан архимандрита. С августа 1990 г. — секретарь митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна (Снычёва). С 1991 г. преподавал практическое руководство для пастырей в СПбДС, с 1994 г. — каноническое право в СПбДА. 3 октября 1993 г. в Богоявленском соборе Москвы хиротонисан во епископа Тихвинского, викария Санкт-Петербургской епархии. 27 декабря 1995 г. назначен на новообразованную Мурманскую и Мончегорскую кафедру. 29 февраля 2004 г. возведен в сан архиепископа. Решением Священного Синода от 2 октября 2013 г. (журнал № 111) назначен главой новообразованной Мурманской митрополии. 8 октября 2013 года, за Божественной литургией в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры возведен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан митрополита. Образование: 1977 г. — Куйбышевский медицинский институт. 1983 г. — Московская духовная семинария. 1987 г. — Московская духовная академия.

Награды: Церковные: 2009 г. — орден прп. Серафима Саровского II ст.; орден и медаль прп. Сергия Радонежского II ст.; орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст.

Светские: государственный орден «Знак Почета».





Орловское Информбюро

27 февраля 2019 года







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