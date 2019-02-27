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Сергей Шаров: «С детства нужно формировать правильное мировоззрение»

В феврале Орел выбрал лучших учителей года. На муниципальном этапе это звание досталось Сергею Шарову, теперь он будет представлять город на региональном, а в лучшем случае на всероссийском этапе конкурса. Астрономия и информатика - вот главные козыри, а еще умение правильно донести эти науки до собеседника. На одном из его уроков побывала наша съемочная группа.

И новым технологиям научит, и про космос расскажет. Вот такой он - орловский учитель 2019 года. Сергей Шаров еще с детства тяготел к точным наукам, поэтому с выбором факультета он определился сразу - физмат. Вот только работать в школе не хотел. Но на втором курсе университета, когда началась педагогическая практика, понял: учить детей и учиться у них это его призвание.

Робототехника - еще одно увлечение учителя. С помощью таких разработок, которые он привез с научных форумов, дети могут сами сделать уникальные работы.

Ну а самое интересное, это, конечно, астрономия. Последний урок по этому предмету в расписании был 26 лет назад. Страна, первая запустившая искусственный спутник Земли и человека в космос, наконец, вернула науку в школьную программу.
Сергей Шаров, учитель информатики и астрономии гимназии № 34 г. Орла: «Дети приняли предмет с большими ожиданиями и с большой радостью, потому что это действительно интересно. Астрономия важна безусловно. Потому что астрономия рассматривает фундаментальные понятия науки - это пространство, время, масса. Если мы не знаем азов, то мы не знаем вообще о большом мире, в котором живем». 
Большой мир астрономии теперь открыт школьникам.
Елизавета Чубарова, ученица гимназии № 34 г. Орла: «Для меня это в первую очередь, скажем так, приключение. Также это можно назвать искусством, потому что в какой-то степени каждое созвездие представляет собой красоту».
Иван Леонов, ученик гимназии № 34 г.Орла: «Астрономия это наука о космосе, которая, как география Земли, только охватывает большие масштабы».
Вот и учитель считает, что большие масштабы - это и формирование правильного мировоззрения, а еще сохранение любопытства. Его, кстати, часто недостает взрослым. А необъятный, непостижимый, разнообразный и бесконечно красивый космос - вечная тема для размышлений. Освоив эту науку, можно стать интересным собеседником.


Всеволод Трифонов
27 февраля 2019 года

 


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