Новости версия для печати Орел - под охраной Росгвардии В 2019 году подразделения вневедомственной охраны областного Управления Росгвардии совершили около 400 тревожных выездов, в ходе которых проведено 25 задержаний. При этом 23 правонарушителя понесли административные взыскания, а в шести случаях дело обернулось уголовным преследованием.



Служебный день для сотрудников вневедомственной охраны начинается с развода. Каждый полицейский должен быть в курсе криминогенной обстановки.



Все свободное от погонь и задержаний время наряды вневедомственной охраны проводят на маршрутах патрулирования. Если привычный график не нарушит тревога. Даже белым днем Орёл вовсе не так безмятежен, как хотелось бы. Неоднократно росгвардейцы задерживали хулиганов, дебоширов и грабителей.



Характер ЧП заранее никогда не известен, это лишний повод всегда оставаться во всеоружии.



В то время как большинство силовых структур сегодня сетует на сокращение личного состава, у вневедомственной охраны Росгвардии такой проблемы нет. Она, напротив, даже испытывает некоторый кадровый голод. В этой связи в подразделения вневедомственной охраны даже принимают новобранцев.



Граждане, которые желают связать свою судьбу со службой вневедомственной охраны, могут обращаться по телефону 43-45-00 либо по адресу: город Орел, улица Горького, 47 «З» .



Российское гражданство, законченное среднее образование, крепкое здоровье, срочная служба за плечами и, разумеется, репутация, не запятнанная криминалом, - таковы требования к потенциальным соискателям.





Иван Суверин

27 февраля 2019 года







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