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В Орловской области регистрируются случаи кори

Сейчас есть очаги в Мценском и Дмитровском районах. Как распознать корь? И чем она опасна?

Еще не так давно многие страны, в том числе Россия, были территориями свободными от кори. Вернулась эта инфекция, когда началось поветрие отказа от профилактических прививок. По словам медиков, болеют корью только пропустившие вакцинацию.
Иван Симаков, зам. главного врача НКМЦ им. З.И. Круглой по инфекционной работе: «Это вирусная инфекция, высококонтагиозная, то есть заразная, заражение происходит воздушно-капельным путем. По заразности стоит на втором месте после ветряной оспы».
Опасна корь не только тяжестью течения, но и осложнениями. Среди них пневмонии, поражения центральной нервной системы и другие недуги. Поэтому важно не запустить развитие инфекции и вовремя узнать корь. Сначала это высокая температура плюс кашель, насморк, конъюнктивит, и светобоязнь. А на 4-5 день появляется сыпь.
Любовь Надточеева, заведующая вторым инфекционным отделением НКМЦ им. З.И. Круглой: «Сыпь появляется поэтапно: на первый день сыпь появляется на лице, голове и верхней части туловища, на второй день сыпь появляется на коже туловища, и на третьи сутки - на конечностях». 
Только при кори на второй - третий день болезни появляются характерные пятна на слизистой рта. Это позволяет врачам распознать ее еще до появления сыпи.
Иван Симаков, зам. главного врача НКМЦ им. З.И. Круглой по инфекционной работе: «Против кори нет эффективной антивирусной терапии, и лечение больше сводится к купированию симптомов и патогенетических механизмов заболевания. Это индивидуальный подход к пациенту».
Единственный эффективный способ борьбы с корью это вакцинация. По календарю прививок она проводится детям в возрасте одного года и в шесть лет. Для тех, кто не помнит или не знает, была ли прививка – есть специальный анализ.
Ольга Артемова, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Вы можете проверить свой иммунный статус, то есть наличие уровня антител в вашем организме с помощью проведения лабораторных исследований, которые покажут, насколько вы защищены от данной инфекции».
Тем, кто привит, волноваться не стоит. Остальным можно сделать прививку в любом возрасте и в любое время.


Елена Литинская
27 февраля 2019 года

 


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