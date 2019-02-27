Новости версия для печати В Орле один из магазинов самообслуживания сегодня внепланово проверили сотрудники Роспотребнадзора Искали некачественную мясную продукцию.



Инициаторами подобных проверок, как правило, становятся жители. Только по их обращениям специалисты выезжают внепланово. Но в данном конкретном случае действовали в соответствие с приказом федеральной службы. Были проверены документы, сама мясная продукция и, конечно, маркировка. Она должна соответствовать техническому регламенту, содержать информацию об энергетической ценности, товаропроизводителе и сроке годности. Последняя, судя по статистике, чаще всего и нарушается. Результаты этой проверки станут известны через двадцать дней.

Лариса Илюхина, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В текущий период 2019 года управлением Роспотребнадзора проведено 460 мероприятий по контролю. В ходе мероприятий была отобрана 821 проба. В ходе проверки было выявлено 360 нарушений на общую сумму 2.2 млн рублей».





Анна Вайсергисер

27 февраля 2019 года







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