Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Корь шагает по Европе. Есть ли опасность добраться до нас?



- Награда за энтузиазм и профессионализм нашла своего героя. Кто он – «Лучший учитель Орла»?



- Снова «кусачий» вопрос. Уже не первый год в Орле не могут найти компромисс в вопросе о безнадзорных животных.







Вести-Орёл

27 февраля 2019 года







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