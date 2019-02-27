Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
27.02.2019
20:47:18
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле провели одновременно две операции – «Автобус» и «Должник»

Сегодня региональная Госавтоинспекция и Федеральная служба судебных приставов провели на дорогах Орла и ближайших пригородов совместный рейд. Сотрудники обеих структур совместили две оперативно-профилактические операции: «Автобус» и «Должник». К одному из смешанных экипажей в Орловском районе присоединился наш корреспондент.

Не упускать пассажирские перевозки из поля зрения инспекторов вынуждает аварийность с участием маршрутного транспорта, которая все еще весьма высока. Кроме того, рейды нужны, чтобы провести проверки по жалобам пассажиров, которые поступают и в ГИБДД, и в муниципалитеты.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности пассажиров, которых перевозят маршрутные транспортные средства, госавтоинспекторы останавливают маршрутные транспортные средства, проверяют у водителей путевые листы, наличие огнетушителя, аптечки, проверяют состояние водителей, соблюдения количества стоячих и сидячих мест и нахождение пассажиров внутри общественного транспорта».
Значимых нарушений со стороны водителей маршруток инспекторы на этот раз не выявили. Пассажиры недовольства работой шоферов автобусов также не высказывали. А сами водители наглядно демонстрировали: скрывать от инспекторов и прессы им нечего.
 
А вот судебных приставов, которые несли службу вместе с инспекторами, интересовал весь транспорт, независимо от его категории. Известно, что среди автомобилистов завзятых должников больше всего.
Ольга Линькова, начальник Северного районного отдела судебных приставов г. Орла: «Автовладельцы забывают о своих неоплаченных штрафах, но судебные приставы при проведении подобного рода дежурств на дорогах совместно с сотрудниками ГИБДД будут применять весь комплекс мер принудительного исполнения, таких как арест имущества, ограничение пользования должником специальным правом, ограничение выезда за границу при наличии задолженности по административным штрафам свыше 10 тысяч рублей». 
Все преимущества совместной работы с дорожными полицейскими в службе судебных приставов оценили по достоинству. Только в этом году у неплательщиков было арестовано несколько машин и иного имущества. Многие должники поспешили рассчитаться с казной через пост-терминал посредством кредитных карт. Совместные рейды будут продолжены.





Иван Суверин
27 февраля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта