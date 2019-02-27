Новости версия для печати В Орле провели одновременно две операции – «Автобус» и «Должник» Сегодня региональная Госавтоинспекция и Федеральная служба судебных приставов провели на дорогах Орла и ближайших пригородов совместный рейд. Сотрудники обеих структур совместили две оперативно-профилактические операции: «Автобус» и «Должник». К одному из смешанных экипажей в Орловском районе присоединился наш корреспондент.



Не упускать пассажирские перевозки из поля зрения инспекторов вынуждает аварийность с участием маршрутного транспорта, которая все еще весьма высока. Кроме того, рейды нужны, чтобы провести проверки по жалобам пассажиров, которые поступают и в ГИБДД, и в муниципалитеты. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности пассажиров, которых перевозят маршрутные транспортные средства, госавтоинспекторы останавливают маршрутные транспортные средства, проверяют у водителей путевые листы, наличие огнетушителя, аптечки, проверяют состояние водителей, соблюдения количества стоячих и сидячих мест и нахождение пассажиров внутри общественного транспорта». Значимых нарушений со стороны водителей маршруток инспекторы на этот раз не выявили. Пассажиры недовольства работой шоферов автобусов также не высказывали. А сами водители наглядно демонстрировали: скрывать от инспекторов и прессы им нечего. А вот судебных приставов, которые несли службу вместе с инспекторами, интересовал весь транспорт, независимо от его категории. Известно, что среди автомобилистов завзятых должников больше всего. Ольга Линькова, начальник Северного районного отдела судебных приставов г. Орла: «Автовладельцы забывают о своих неоплаченных штрафах, но судебные приставы при проведении подобного рода дежурств на дорогах совместно с сотрудниками ГИБДД будут применять весь комплекс мер принудительного исполнения, таких как арест имущества, ограничение пользования должником специальным правом, ограничение выезда за границу при наличии задолженности по административным штрафам свыше 10 тысяч рублей». Все преимущества совместной работы с дорожными полицейскими в службе судебных приставов оценили по достоинству. Только в этом году у неплательщиков было арестовано несколько машин и иного имущества. Многие должники поспешили рассчитаться с казной через пост-терминал посредством кредитных карт. Совместные рейды будут продолжены.









Иван Суверин

27 февраля 2019 года







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