Новости версия для печати Совещание в администрации Орла Затянувшийся ремонт на мосту Дружбы. Проблема ливневых канализаций. Опиловка деревьев.



Закончить работы на мосту Дружбы планировали к 1 февраля. Однако через пару дней - март, а ремонт сделан лишь на 90 %. Представители управления городского хозяйства и транспорта отчитываются: в адрес подрядчика, который нарушил сроки, направлена претензия и выставлен штраф на сто тысяч рублей. Но такой подход к делу явно не устроил руководителей города. Глава администрации г. Орла Александр Муромский потребовал ответственных принять меры и восстановить покрытие на мосту. А мэр города Василий Новиков рекомендовал главе администрации также принять меры, только уже в отношении этих самых "ответственных" подчиненных. Александр Муромский прислушался. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Если в течение недели не будут завершены работы, я буду принимать решение по кадровому вопросу». Весна не за горами, и как показывает опыт прошлых лет, в городе много мест, где с первым дождем лужи будут по колено. Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Николай Ванифатов, в данный момент в городе идет промывка ливневой канализации. Срок выполнения всех работ - 15 апреля. Александр Муромский в очередной раз вежливо и тактично напомнил начальнику транспортного цеха о том, что в городе на некоторых улицах стихийно образуются искусственные водоемы, и еще раз призвал обратить на это внимание. Не утихают возмущения относительно уборки города, а именно - жители Орла просят урегулировать график вывоза мусора и довести его до орловцев. Жаркую дискуссию в социальных сетях вызвала и опиловка деревьев. По мнению горожан, вырубаются жизнеспособные деревья, которые еще не один год могли бы украшать Орел. Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Деревья сносились в соответствии с признаками аварийности. Деревья - сухостойные. И снос деревьев подобной категории осуществляется только на основании комиссионного обследования. Комиссии работают при всех территориальных управлениях и в состав комиссий входят специалисты с лесотехническим образованием. Поэтому все эти акты комиссионного обследования объективны, и никакого сноса жизнеспособных деревьев без основания не производится». Александр Филатов заверил, что работы в этом направлении имеют цикличный и постоянный характер, а в настоящее время осуществляется мониторинг на основании которого выявляются сухостойные и аварийные деревья.









Юлия Опанасюк

27 февраля 2019 года







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