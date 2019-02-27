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Самые внимательные читатели живут в Болхове

Такой вывод сделали жюри областного конкурса на знание произведений Чехова. Конкурс проходил в областной библиотеке им. Бунина. Старшеклассникам и студентам нужно было ответить на 40 вопросов по произведениям «Дама с собачкой», «О любви», «Драма на охоте» и «Иванов». Сегодня в театре «Русский стиль» наградили победителей и педагогов, подготовивших «Самых внимательных читателей».

Настя Исаева уже второй год стала победителем этого конкурса. В прошлом году 75 баллов набрала, отвечая на вопросы по произведениям Тургенева. В этом году по Чехову набрала - 77. Это самый высокий балл за пятилетнюю историю конкурса.
 
Второе место заняла также болховчанка - ученица школы № 3 Полина Иванова, набрав 75 баллов. Третий результат - 72 балла - показала Ульяна Попова из орловской школы № 20. Всего же из 153 финалистов на награждение пригласили 15. Это те, кто набрал более 61 балл из 80 возможных. Победителям вручили грамоты.
 
Почетные грамоты также вручили библиотекарям и педагогам, подготовившим самых внимательных читателей. Здесь же провели и анализ типичных ошибок. А составители вопросов дали полезные советы на будущее. В следующем году конкурс будет посвящен творчеству Бунина. 
 
Лучших читателей пригласили в театр «Русский стиль» неслучайно. Театр носит имя известного филолога Михаила Бахтина. Именно он вошел в сотню лучших людей России 20 века. Да и Чехов написал немало пьес. Некоторые из них ставились на сцене этого театра. 
 
После подведения итогов конкурса победителям и их наставникам показали спектакль «Мысль», поставленный по произведению Леонида Андреева. Возможно, когда-нибудь в конкурсе «Самый внимательный читатель» будут разбирать и его произведения.





Татьяна Тимохина
27 февраля 2019 года

 


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