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Самые внимательные читатели живут в Болхове

Настя Исаева уже второй год стала победителем этого конкурса. В прошлом году 75 баллов набрала, отвечая на вопросы по произведениям Тургенева. В этом году по Чехову набрала - 77. Это самый высокий балл за пятилетнюю историю конкурса.

Второе место заняла также болховчанка - ученица школы № 3 Полина Иванова, набрав 75 баллов. Третий результат - 72 балла - показала Ульяна Попова из орловской школы № 20. Всего же из 153 финалистов на награждение пригласили 15. Это те, кто набрал более 61 балл из 80 возможных. Победителям вручили грамоты.

Почетные грамоты также вручили библиотекарям и педагогам, подготовившим самых внимательных читателей. Здесь же провели и анализ типичных ошибок. А составители вопросов дали полезные советы на будущее. В следующем году конкурс будет посвящен творчеству Бунина.

Лучших читателей пригласили в театр «Русский стиль» неслучайно. Театр носит имя известного филолога Михаила Бахтина. Именно он вошел в сотню лучших людей России 20 века. Да и Чехов написал немало пьес. Некоторые из них ставились на сцене этого театра.

После подведения итогов конкурса победителям и их наставникам показали спектакль «Мысль», поставленный по произведению Леонида Андреева. Возможно, когда-нибудь в конкурсе «Самый внимательный читатель» будут разбирать и его произведения.