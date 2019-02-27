Новости версия для печати В Орле депутат Госдумы Николай Земцов провел тематический прием Тема: проблемы перехода на новую систему обращения с ТБО. Обсуждали не хранение, а переработку мусора.



За новую систему обращения с ТКО отвечает региональный оператор «Зеленая роща». Директор компании Дмитрий Хроменков также присутствовал на встрече. Он отметил, что транспортировка, обработка и захоронение отходов - это новая коммунальная услуга, поэтому выставление счетов управляющим компаниями - незаконно. Также было сказано: если жители не знают, где ближайший контейнер для складирования мусора или он слишком далеко расположен от дома, надо позвонить по телефону (4862) 47-49-21 и вам дадут разъяснения. А, может, благодаря вашей заявке появится и новая контейнерная площадка. Николай Земцов, депутат Госдумы РФ: «Мы все вместе должны пройти этот путь реформы и путь перехода к правильному хранению и переработки твердых бытовых отходов. Мы будем следить за этим процессом плотно, и будем сопровождать его на всех этапах».





Анна Вайсергисер

27 февраля 2019 года







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