Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Неправильные квитанции, отсутствие контейнеров и обращения в Госдуму. Почему мусорная реформа в нашем регионе буксует?

- Инспекторы и приставы ищут нарушителей. Что принес совместный рейд?

- В Орловской митрополии сменился управляющий.

- На лёд с холодным рассудком. Как орловский хирург совмещает хобби с работой?





Вести-Орёл

27 февраля 2019 года







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