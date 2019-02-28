Новости версия для печати Сегодня депутаты орловского Горсовета рассмотрят главный финансовый документ города Помимо бюджета в повестке дня значится еще свыше десятка вопросов.



Обсудят изменения, которые позволили бы возвести пристройку к школе № 51. Депутаты также внесут изменения в программу наказов избирателей на текущий год, подведут итоги исполнения поручений, данных депутатам на заседаниях Горсовета.





Мария Семак

28 февраля 2019 года







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