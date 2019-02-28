Новости версия для печати Птичий грипп и АЧС не помешали ливенским торговцам получить прибыль Ливенский район дважды перенес вспышки птичьего гриппа и АЧС.



За период карантина мясной павильон местного муниципального рынка лишился почти трех с половиной процентов запланированной годовой выручки. Впрочем, это не помешало ливенским торговцам получить прибыль в районе двенадцати миллионов рублей.





Вести-Орёл

28 февраля 2019 года







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