Новости версия для печати Долги работодателей перед сотрудниками в этом году стали меньше Об этом информирует Орелстат.



На 1 февраля текущего года задолженность обрабатывающих производств по зарплате составила более двух миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года она снизилась почти в 30 раз. Предприятия малого бизнеса не подвергались обследованию.





Вести-Орёл

28 февраля 2019 года







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