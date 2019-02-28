Новости версия для печати Сегодня орловские депутаты соберутся на февральскую сессию Облсовета Капремонт общего имущества в многоквартирных домах, перспективы развития туристического кластера в регионе – эти и другие вопросы обсудят сегодня.



Внесут поправки в закон об административных нарушениях, в частности, уточнят суммы штрафа за нарушения правил благоустройства для юридических и физических лиц. Пересмотрят и утвердят перечень наказов избирателей. Всего в повестке дня 24 пункта.





Мария Семак

28 февраля 2019 года







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