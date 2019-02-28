Новости версия для печати Спокойно жить, работать, растить детей Мы уже рассказывали о трёх семьях, для которых Орловщина стала новым домом. Кто-то из них бежал от войны, кто-то искал тихий уголок и перспективы. Герои нашего нового сюжета стали беженцами тоже не по самым простым причинам. О человеческих судьбах, новой надежде и о том, кто же такой на самом деле мигрант - расскажет наш корреспондент.



«Я вынуждена была уехать, потому что хотела, чтобы у моих детей было будущее», - так говорит Валентина Хуснудинова, бывшая подданная Узбекистана. Именно будущего для своих детей на своей родине она не видела. Преобладание узбекского языка над русским в её родном Коканде было настолько велико, что даже в русскоязычных школах учителям приходилось уделять больше внимания детям, не говорящим на русском.

Валентина Хуснудинова, жительница с. Круглое (Ливенский район): «И мне тоже тяжело было. Мне трудно было устроиться на работу, потому что все было на узбекском языке. Я по профессии - бухгалтер, но вся документация там на узбекском, а узбекского я не знаю, и мне тяжело его выучить». Поэтому Валентина и решила переехать в Россию. Ища лишь возможность спокойно жить, работать и растить своих пятерых сыновей. Старший в этом году закончит училище и пойдёт служить в армию, младшие - школьники. Несколько лет назад Валентина овдовела. Признаётся: одной тяжело, но руки при этом не опускает. И вот уже пять лет работает в одном из сельхозпредприятий района.



Татьяна Стецюн, сменив место жительства, тоже решила не отсиживаться и ринуться в бой. Специалисты нестандартных профессий нужны везде. Она шьет свадебные платья.

Татьяна Стецюн, жительница г. Орла: «Дома сначала работала, объявления развешивала, предлагала ремонт одежды. А потом меня позвали сначала в один свадебный салон, потом - в другой. А в ближайшее время я планирую открыть свое дело». На женщину, потерявшую почти всё, Татьяна не похожа. А ведь именно так и было: с мужем и детьми из родной Украины семья уезжала, бросив всё имущество и сбережения. Война преследовала их до последнего.

Татьяна Стецюн, жительница г. Орла:



«Когда пересекали границу, в Новоазовске была просто жуть. Как раз отступали украинские войска, бомбили. Мы неделю пробыли в Таганроге, и границу полностью разбомбили - ее не стало».



Но уезжать со своей Родины украинцы начали задолго до начала боевых действий. Отец Дмитрий вместе с женой и на тот момент ещё только с одним ребёнком переехал в Орёл за три года до Евромайдана.

Дмитрий Глазков, иерей, благочинный Должанского района: «Менталитет людей начал меняться давно, и те события, которые происходили в 2014 году, это следствие того, что происходило до этого на протяжении десяти лет. Помню "оранжевую" революцию, помню, как студенты, мои одногруппники, ездили на Майдан за 100-150 гривен, чтобы как-то заработать. И меня приглашали. Но я не видела смысла туда ехать за сто гривен, чтобы продать свою страну». Обретя новый дом, священнослужителю тоже пришлось начинать всё сначала - строить жильё, поднимать детей, получать гражданство России. Весь этот путь, уверен отец Дмитрий, он вместе с близкими смог преодолеть только благодаря силе своей веры. И даже церковный раскол на некогда родной Украине не смог её пошатнуть.

Дмитрий Глазков, иерей, благочинный Должанского района: «Храмы там захватываются. Они и раньше захватывались, но тогда это было незаконно, а теперь все совершается законно. Храмы переходят в епархии ПЦУ - православной церкви Украины, так называемой, раскольнической, и священнослужители, к сожалению, также переходят туда. Но многие священники уезжают в Россию, потому что боятся гонений, притеснений». Семей, для кого Орловщина стала родным домом не по праву рождения, а из-за войны, нужды, или других обстоятельств, - тысячи. И это не обязательно иждивенцы, преступники или дворники - выходцы из средней Азии. Большинство из них профессионалы в своем деле, порядочные и воспитанные люди. Они хотят мирного неба над головой и будущего для своих детей. И, что самое главное, трудятся на благо Родины, ведь это и есть - патриотизм.









Антон Киселёв

28 февраля 2019 года







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