Новости версия для печати В России жить - по-русски петь Артисты орловского муниципального ансамбля «Славица», решили научить именно иностранных студентов петь русские песни.



Помимо общеизвестной «Катюши», иностранные студенты русских песен пока не знают. Но задача организаторов проекта «Образ России» - не только познакомить их с русскими народными традициями, но и научить петь самые известные песни. С этой целью студентов и пригласили в гости к муниципальному ансамблю «Славица». Коллектив представлял русскую культуру во многих странах, а сегодня выступает с образовательной миссией. Солисты ансамбля не только пели сами, но и пытались этому научить многонациональную аудиторию. Поначалу робкое подпевание припева «Калинки-малинки» к концу вечера вылилось даже в сольное пение известной застольной песни «Ой, мороз, мороз...».



Также гостям показали видео выступление прославленных русских коллективов - отметившего столетие хора имени Пятницкого и Кубанского казачьего хора. Познакомили иностранцев и с народными костюмами разных областей России. Пока это первая встреча. Но у организаторов проекта весьма большие планы на будущее.

Галина Глазова, председатель Орловского регионального отделения Ассамблеи народов России: «Мы планируем несколько мастер-классов по русской песне, потом будут мастер-классы по русскому танцу. Также с помощью ансамбля «Славица» мы попробуем ребят научить основам русского танца. А потом пойдет взаимопроникновение, то есть мы будем учить их, а они будут учить нас. В конце концов, я думаю, все это выльется в организацию какого-то многонационального ансамбля».









Татьяна Тимохина

28 февраля 2019 года







На главную страницу





