В России жить - по-русски петь

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В России жить - по-русски петьАртисты орловского муниципального ансамбля «Славица», решили научить именно иностранных студентов петь русские песни.
Помимо общеизвестной «Катюши», иностранные студенты русских песен пока не знают. Но задача организаторов проекта «Образ России» - не только познакомить их с русскими народными традициями, но и научить петь самые известные песни. С этой целью студентов и пригласили в гости к муниципальному ансамблю «Славица». Коллектив представлял русскую культуру во многих странах, а сегодня выступает с образовательной миссией. Солисты ансамбля не только пели сами, но и пытались этому научить многонациональную аудиторию. Поначалу робкое подпевание припева «Калинки-малинки» к концу вечера вылилось даже в сольное пение известной застольной песни «Ой, мороз, мороз...».
Также гостям показали видео выступление прославленных русских коллективов - отметившего столетие хора имени Пятницкого и Кубанского казачьего хора. Познакомили иностранцев и с народными костюмами разных областей России. Пока это первая встреча. Но у организаторов проекта весьма большие планы на будущее.
Галина Глазова, председатель Орловского регионального отделения Ассамблеи народов России: «Мы планируем несколько мастер-классов по русской песне, потом будут мастер-классы по русскому танцу. Также с помощью ансамбля «Славица» мы попробуем ребят научить основам русского танца. А потом пойдет взаимопроникновение, то есть мы будем учить их, а они будут учить нас. В конце концов, я думаю, все это выльется в организацию какого-то многонационального ансамбля».