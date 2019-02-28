Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сессии провели параллельно. В последний день зимы депутаты города и области обсуждали насущные проблемы.



- Квитанция есть - услуги нет. Платить ли тем, до кого мусорная машина точно не доедет?



- «Ой, мороз, мороз...». Иностранные студенты русской песней попрощались с зимой.



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Вести-Орёл

28 февраля 2019 года







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