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В Орле прошла очередная сессия Облсовета

На 33-й по счету сессии в повестке дня было более 20 законопроектов. Все были приняты.

Азот, угарный газ и другие токсичные соединения, их источник выброса в атмосферу - автомобиль. Именно повышение концентрации вредных веществ в воздухе привело к появлению экологического стандарта. На данный момент маркировка "Евро-5" должна быть и на всех грузовых машинах, владельцами которых являются орловские предприниматели. На сессии Облсовета рассмотрели законопроект, который даст время на обновление автопарков.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Заводы, предприятия, агрофермы не готовы моментально, сиюминутно, а тем более в условиях кризиса, сразу же взять и купить новый подвижной состав. И мы обращаемся в правительство РФ для того, чтобы дали срок - два-три года, чтобы по лизинговым схемам покупки транспорта наши предприятия смогли обновить транспорт».
Еще один разрабатываемый законопроект затронет автомобилистов: парковка на детских, спортивных площадках или около мусорных контейнеров, мешающая вывозу отходов, будет грозить административным наказанием.

Вне повестки было предложено рассмотреть ситуацию с реорганизацией Должанской ЦРБ, депутаты практически единогласно высказались против, но губернатор все же дал пояснения.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На следующей неделе будет назначен главный врач. Работа держится на контроле, занимаемся этим полноценно, и никаких решений, которые бы ухудшали положение, не будет допущено».
Также было утверждено дополнительное соглашение о предоставление региону бюджетного кредита с той целью, чтоб покрыть часть имеющегося дефицита. А еще в этом году больше 40 миллионов рублей поступит в бюджет от приватизации госимущества. Что касается оптимизации кадрового состава Областного совета народных депутатов, то станет меньше на одного менеджера и трех консультантов, это сэкономит бюджету больше миллиона рублей.


Анна Вайсергисер
28 февраля 2019 года

 


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