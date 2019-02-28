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Сегодня в Орле прошел конкурс, посвященный 10-летию организации «Орлята»

8 пионерских агитбригад сражались за звание лучшей команды.

«Мирное небо над головой» - такая тема выступления агитбригад в этом году. Это уже финал конкурса. Участвуют только победители районных смотров. В творческой форме ребята высказывают свое понимание таких понятий, как мир, дружба, пионерия, патриотизм.
Галина Зубова, председатель орловской областной пионерской организации «Орлята»: «Как было в советское время? Пионерская агитбригада должна была что-то пропагандировать, рассказывать людям о хорошем, добром, вечном. И ребята со своей точки зрения рассказывают об истории пионерской организации, об истории Орловщины, пропагандируют мир, дружбу, романтику, а это самое главное, я думаю, для сегодняшнего поколения».
Помимо того, что конкурсанты представили традиционную творческую «визитку», они еще прошли через испытание-экспромт. Что предстоит делать, они узнали только перед выходом на сцену. Участникам предложили попробовать себя в роли радиоведущих и рассказать о самом запоминающимся школьном событии, а также представить проект добрых дел.

По итогам конкурса первое место поделили команда гимназии № 19 города Орла и Сосковского района. Помимо дипломов и кубков, лучшим агитбригадам вручили книги о пионерах-героях. А свои визитки агитбригады-победители еще раз покажут 19 мая - на концерте, посвященном дню рождения пионерской организации.


Татьяна Тимохина
28 февраля 2019 года

 


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