Новости версия для печати Усы, лапы, хвост - уже не документы В европейских странах регистрация домашнего животного уже давно считается обязательной. Без собачьего паспорта там ни искать не станут, в путешествие не отпустят, даже медосмотр не сделают. А вот что касается диких животных, то тут ситуация сложнее, и закон о чипировании зверей как нельзя кстати.



К примеру, у жителей Архангельской области этой зимой частые гости белые медведи, которые ходят по городу и даже заглядывают в подъезды домов. Экспертная группа уже проводит комплекс работ на архипелаге Новая Земля, в том числе чипируют животных. Как к животным относятся в нашем регионе, расскажем в нашем материале. В Орловской области, конечно, белый медведь по улице гулять не будет, но к закону о переписи животных стоит отнестись серьезно. Особенно с 2019 года, когда под контроль попадают домашние и сельскохозяйственные животные. К примеру, переписывать будут лошадей, овец, коров, свиней, рыбу, птицу и даже пчел. Всем орловским фермерам и владельцам домашних любимцев придется снабжать их чипами, татуировкой или специальной биркой. Согласно проекту, маркировать можно будет как одно животное, так и группу. Например, в случае с пчелами - всю пасеку разом. Алексей Максимовский, начальник управления ветеринарии Орловской области: «Все виды животных, исключая диких, которые находятся в природе, должны быть обязательно зарегистрированы. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение заразных болезней - это самое главное, а во-вторых, для того, чтобы мы могли в полном объеме заказать диагностические препараты, в том числе и вакцины для профилактики». Усы, лапы, хвост - уже не документы. Хозяин теперь должен полностью нести ответственность за животное. Зачастую, питомца, попавшего в беду, хозяин просто бросает, и хорошо, если привезет в клинику, а так - оставляет на улице, на произвол судьбы. В ветеринарных клиниках таких много. Яна Кульчицкая, врач-ветеринар: «Если бы животное было зарегистрировано, оно было бы чипировано, находилось в базе, и соответственно хозяина было бы легче найти и привлечь его к ответственности за свое животное, а пока мы ничего не можем сделать и оплата за услуги клиник упала на плечи волонтеров и клиники». Зоозащитники уверяют, что закон заставит гораздо ответственнее относиться к домашним любимцам. Но согласятся ли люди на такие условия? Ведь подобрать собаку на улице - это одно, а вот взять его в семью официально - другое дело. Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «Если животное брошенное и нуждается в лечении, людям либо жалко денег, либо жалко времени, либо просто не хотят заниматься здоровьем своего животного, потому что воспринимают его как игрушку. И когда ты узнаешь, чье это животное, появится возможность хотя бы оштрафовать этого нерадивого хозяина». Однако большинство граждан опасаются, что в скором времени, когда подсчитают всех животных и система начнет работать на всей территории страны, выйдет еще один закон, который будет обязывать платить налоги за животных. Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «В идеале, если будет сделано все четко и грамотно, и действительно на наши налоги будут организованы выгульные площадки, будет какая-то относительно бесплатная ветеринария для бездомных животных, это будет хорошо. Но если это будет так же, как с ужесточенной 245 статьей УК РФ - жестокое обращение с животными, то по факту это будет работать только на бумаге. И поэтому не хотелось бы, чтобы мы платили деньги, а свелось все только к этому». В управлении ветеринарии Орловской области такие слухи опровергли. Поэтому, плюсы - здоровый питомец, отпор распространению любой инфекции и контроль за животным даже с помощью мобильного приложения, которое сможет считывать QR-код и показывать, где животное передвигалось последние два часа.





Всеволод Трифонов

28 февраля 2019 года







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