Новости версия для печати Сегодня в Орле прошла февральская сессия Горсовета Депутаты уделили внимание бюджету и распределению сэкономленной суммы, которая сложилась в результате увеличения проезда в общественном транспорте.



Однако не все депутаты согласились с распределением денежных средств. Разногласия вызвали четыре миллиона рублей. Их хотят выделить на работу фонтанов в Городском и Детском парках. Кроме этого, народные избранники раскритиковали уборку города этой зимой. На неё, к слову, направили около трехсот миллионов рублей.





Надежда Невматулина

28 февраля 2019 года







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