Новости версия для печати

Коротко о главном

- Парковка на газоне: дорого и невыгодно. Какие законы ещё приняли в областном парламенте?





- Барсик, ваши документы! Паспорта теперь нужны всем животным. Зачем? И как это работает на Орловской земле?





- Жилье для сирот - только по суду.





- На ямочный ремонт - становись! Техника вышла на улицы Орла.

