В Орловской области 116 детей-сирот в прошлом году добились квартир только после решения суда

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пятница
1.03.2019
0:27:55
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В Орловской области 116 детей-сирот в прошлом году добились квартир только после решения судаПрокуроры помогли восстановить свои права жителям Урицкого, Верховского, Залегощенского, Хотынецкого, Глазуновского и других районов Орловской области. Всего же в 2018 году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставили 235 жилых помещений, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.
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