Новости версия для печати С начала 2019 года 14 жителей региона незаконно получали пособия по безработице В Управлении труда и занятости сообщили, что ущерб оказался незначительным – однако это хищение бюджетных средств.



В основном, нарушители получали положенные пособия, а в будущем не сообщали о получении работы. Впрочем, почти все денежные средства были возвращены в бюджет.





Вести-Орёл

1 марта 2019 года







На главную страницу





