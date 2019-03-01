Новости версия для печати Сегодня во всех орловских школах пройдут уроки безопасности Тематические уроки приурочены к Всемирному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта. Аспектам работы этой системы был посвящен и традиционный областной конкурс на тему безопасности жизнедеятельности.



Ребята самого разного возраста, от воспитанников детских садов до старшеклассников, представили на суд жюри рисунки и поделки. Участники в творческой форме выразили мысль о том, каких мер безопасности необходимо придерживаться, к чему может привести безответственное обращение с огнем, как следует вести себя в чрезвычайных ситуациях и куда обращаться за помощью. Всего жюри предстоит рассмотреть 400 работ. Награждение победителей состоится в апреле во время конкурса дружин юных пожарных.





Мария Семак

1 марта 2019 года







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