Новости версия для печати В орловскую Летнюю эстраду вдохнут новую жизнь Сценическая площадка в Детском парке будет реконструирована.



Планируют частичный демонтаж амфитеатра, замену покрытий на более качественные. Проект также предусматривает создание смотровых мест для маломобильных групп населения. Жители города могут оставлять свои предложения и пожелания на сайте мэрии или отправлять на электронный адрес arh_orel@mail.ru с пометкой «Амфитеатр в Детском парке».





Вести-Орёл

1 марта 2019 года







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